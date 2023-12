Mourinho e la Roma. L'ultimo capopopolo che «spacca» i Friedkin

Un personaggio che unisce e divide, è genio e capo popolo allo stesso tempo in una città umorale che passa dall'esaltazione allo sconforto in un amen. Quel colpo di teatro del maggio 2021 dei Friedkin di portare sulla panchina della Roma Josè Mourinho si sta rivelando croce e delizia per i proprietari americani - discreti ed enigmatici - del club giallorosso. Ora spaccati (padre Dan e figlio Ryan) sulla strada da intraprendere per il futuro: c'è chi vorrebbe costruire facendo crescere i giovani e chi non vuole disperdere il patrimonio conquistato in questi due anni e mezzo, ovvero il consenso e un Olimpico che nel 2023 ha registrato tutti sold out per quasi due milioni di spettatori. (...) Mourinho sta diventando un problema serio. Il portoghese è venerato a Roma dalla maggioranza dei tifosi, come dimostrano i quattro minuti di cori a lui dedicati in Roma-Udinese e lo striscione apparso in curva durante l'ultima sfida casalinga. Ma il suo contratto scade a giugno 2024 e lui, dieci giorni fa, nell'immediato post-partita di Bologna dopo una sconfitta netta e dolorosa, ha spiazzato tutti e rompendo quell'attesa ormai messianica di cosa potrà accadere, ha detto forte e chiaro di voler restare, anche con un progetto di giovani. Mettendo di fatto al muro i proprietari a stelle a strisce. (...) I Friedkin hanno accettato e si sono adattati alle provocazioni fuori e dentro il campo del portoghese. (...) Ascoltano lo Special One, lo hanno accontentato sul mercato (vedi l'affare Lukaku) e stanno per farlo di nuovo. Già, perché l'acquisto di Leonardo Bonucci -36 anni suonati, non proprio un giovane - rischia di spaccare la piazza. L'operazione sarebbe funzionale alle difficoltà economiche del club (costi decisamente bassi) ma i tifosi che criticano Mou, che non vedono futuro nè bel gioco non accoglierebbero di buon grado un calciatore che è parte importante della storia della rivale Juve. (...)

(Il Giornale)