Mourinho chiama la Roma: come i Friedkin possono accontentarlo

Mourinho ha le idee chiare: è il primo a non essere soddisfatto del settimo posto, ma come riferisce il quotidiano sportivo, ha lasciato intendere che pur di restare alla Roma è disposto a rivedere i suoi programmi, a rivedere i toni delle espressioni pubbliche e ad aspettare regali come fossero un'elargizione. La speranza è quella di ottenere il nuovo centrale prima dello scontro diretto in campionato contro l'Atalanta, "ma se non arriva il rinforzo, andrà bene lo stesso: non piango". Ha bisogno di supporto da parte di Tiago Pinto, compatibilmente con i problemi di finanze e di liste. Se partisse Spinazzola e Renato Sanches tornasse al PSG potrebbe aprirsi la finestra per investimenti che migliorino l'organico.

(corrieredellosport.it)

