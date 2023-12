Mourinho attacco frontale

Era già successo, succederà ancora. Quando è caldo, quando è a caldo, José Mourinho fatica a pacificarsi con il concetto di indulgenza. [...] Perdona l'errore singolo, vedi il gol del Servette causato da uno strafalcione di Cristante, non il condensato di sciocchezze che ha visto giovedì sera. [...] Stavolta Mourinho ha usato addirittura un'iperbole dai toni macabri per descrivere la delusione: "C'è chi ha perso un'occasione. C'è chi bussa alla mia porta chiedendomi i motivi per i quali non gioca più spesso. Da adesso questa gente deve sapere che giocherà solo quando gli altri sono morti".

Con chi ce l'aveva? Facile pensare ad Aouar, il nuovo arrivato, che in quattro mesi di Roma ha stabilito un record paradossale: pur segnando 2 gol in Serie A, che per un centrocampista non sono pochi, non ha mai convinto l'allenatore. [...] Ma l'accusa più seria è stata rivolta ad alcuni dei suoi fedelissimi. Quelli che "se vanno in panchina in Europa, poi magari entrano senza l'atteggiamento che serve per aiutare la squadra". E qui è facile decriptare il messaggio: a Ginevra sono entrati in ordine cronologico Pellegrini, Spinazzola e Renato Sanches. [...]

(corsport)