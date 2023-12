Mourinho aggiorna la lista dei nuovi “epurati”

«Magari è meglio lavorare con i giovani che hanno un potenziale piuttosto che con giocatori che non hanno niente da sviluppare in vista del futuro». Con chi, tra i suoi calciatori, ce l’aveva José Mourinho al termine della gara contro il Bologna? [...] La lista dei «nuovi epurati» dovrebbe contenere dei nomi eccellenti: il primo indiziato è decisamente Renato Sanches, a cui Mourinho ha sì chiesto scusa per averlo cambiato pochi minuti dopo averlo mandato in campo, ma poi nella motivazione della scelta («gioca con la paura di farsi male») ha dato un giudizio drastico. Non è escluso che «l’ossessione» del gm Pinto possa tornare al Psg già a gennaio. Un altro indiziato è Spinazzola: ha il contratto in scadenza e non sarà rinnovato. Poteva essere ceduto in estate in Arabia ma Mourinho mise il veto: oggi non lo farebbe. Un altro che non ha trovato il feeling con l’allenatore è Houssem Aouar: al momento infortunato, a gennaio parteciperà alla Coppa d’Africa, potrebbe tornare in campo con la Roma a febbraio, sicuramente con un ruolo marginale. Nella testa del tecnico, Smalling è già un ex: la data del suo rientro rimane un mistero, ma da come ne ha parlato in queste settimane, Mou non lo considera più un calciatore su cui fare affidamento. A rischio anche la posizione di Belotti e soprattutto quella di Pellegrini: «Se ne avessi tre li farei giocare tutti», disse del capitano all’inizio della sua avventura in giallorosso il portoghese. Forse oggi ha cambiato idea.

(Corsera)