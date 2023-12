Mourinho: “A Chinè chiedo giustizia. Il rinnovo? Mai proposto”

La testa di Mourinho è alla gara di stasera, ma non solo. Perché venerdì il tecnico della Roma è stato ascoltato dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné per i fatti di Sassuolo-Roma. “Dalla giustizia mi aspetto giustizia – dice – Mi è stata data la possibilità di dire la verità: non ho mai offeso l’arbitro (Marcenaro, ndr) e non ho mai messo in dubbio le sue qualità. Ho usato un’espressione (equilibrio emozionale, ndr) che uso anche per me. È stata capita male”. (...) E allora anche il sostegno del g.m. Pinto gli ha fatto piacere:“Lui è la Roma e quando ho ragione la vicinanza mi fa piacere. Il trio Rapuano-Aureliano-Maresca? Ho riflettuto, noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita“. Quindi la sfida di stasera (“Gara difficile, la Fiorentina ha i nostri stessi obiettivo”) e il futuro: “Ieri ero con Friedkin e i suoi due figli, parliamo spesso. Ma non di rinnovo, quello non mi è mai stato proposto“.

(gasport)