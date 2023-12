Mou-Roma, il futuro in due mesi

Chi ieri sera si aspettava un incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin è rimasto deluso. In ogni caso l’evento di Natale della Roma non sarebbe stato il momento più appropriato per discutere sul futuro della panchina giallorossa. [...] Friedkin nel giro di poche settimane dovrà dare un segnale al proprio tecnico per delineare il futuro. Prima di tutto perché la prossima stagione dovrà essere programmata già all’inizio del 2024, tra strategie di mercato, scelta dell’organico giallorosso ma anche attività di merchendising e quelle logistiche (come ad esempio il ritiro estivo), poi perché anche Mourinho non aspetterà certo in eterno una risposta da parte della proprietà. Anzi, il futuro della Roma si deciderà nel giro di un paio di mesi. In un modo o in un altro. Perché a prescindere dalla volontà di restare nella capitale anche nelle prossime stagioni, è stato lo stesso Mourinho a indicare una deadline: entro febbraio lo Special One vuole sapere se resterà l’allenatore della Roma oppure se dovrà pianificare il suo futuro prendendo in considerazione una delle offerte arrivate negli ultimi mesi da altri club. E attenzione, perché alla finestra non c’è soltanto la ricca Arabia. [...]

(Corsport)