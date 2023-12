Mou passa alle carezze: “Empatia e amore, con i ragazzi è tutto ok”

"Se qualcuno pensa che dirò pubblicamente i nomi dei calciatori con cui ce l'avevo giovedì, perde tempo. Ne ho pariato con la squadra, abbiamo avuto una buona conversazione, quando c'è empatia e amore con una persona, è più facile anche dire le cose brutte". Passato il periodo del bastone, è tornato il tempo della carota per José Mourinho nei confronti della Roma, alla vigilia della gara col Sassuolo oggi a Reggio Emilia (ore 18, tv su Dazn). [...] "Ho detto ai giocatori - le sue parole - di alzare il tono, di avere meno superfìcialità, penso sia la parola che si adatti maggiormente a quello che penso io. Non abbiamo il potenziale per vincere tutte le partite o per lottare con la Juventus o l'Inter, ma possiamo cercare di stare al quarto-quinto posto". [...]

(Corsera)