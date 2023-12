Mou: "La Juve poi un difensore"

Juve-Roma la si può iniziare a giocare anche lontano dal campo, prendendo ad esempio spunto dal mercato. Se l'analisi sul match può attendere, Bonucci no, con l'affare saltato soprattutto per la decisione dei Friedkin, i quali non vogliono spendere 2 milioni per un calciatore di 36 anni. Il problema resta che "sappiamo da 6 mesi che Ndicka sarebbe andato via, che Kumbulla non sarebbe stato disponibile a gennaio, come Smalling", il commento di Mou in conferenza stampa.

Contro la Juventus servirà "personalità" e possibilmente un Dybala in buone condizioni, con un Pellegrini ritrovato magari da giocarsi a partita in corso. Un campo tabù per la Roma, che ha collezionato solamente 1 vittoria nelle ultime 12 a Torino, e se a questi numeri si sommano quelli attuali dei giallorossi lontano dall'Olimpico è chiaro come l'ostacolo odierno somigli ad un Everest.

Lo Special One sa comunque cosa vuole: "Il mio lavoro è preparare la squadra al massimo con quello che ho a disposizione". Anche perché la strada per restare a Roma è tracciata: qualificazione alla prossima Champions League.

(Il Messaggero)