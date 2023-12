Mou, la Champions passa dalle big

[...] Trentacinque giorni di fuoco, con cinque big match e la sfida con il Bologna che, classifica alla mano, al momento va calcolata tra le grandi. Dalla Fiorentina al Milan, con in mezzo anche l'incontro con lo Sheriff (il 13 dicembre) in Europa League e quello con la Cremonese in Coppa Italia (3 gennaio). [...] Mourinho deve invertire la rotta, fino ad ora nei big match non è andata benissimo. In questa sua fase romana, tante volte ha ceduto punti alle varie squadre concorrenti, trovandosi spesso a rincorrere e mai ad arrivare al traguardo. [...]

Nel campionato attuale, la Roma ha giocato contro tre formazioni di alta classifica, ovvero Milan, Inter e Lazio, ottenendo un solo punto (nel derby). [...] Qui si costruisce il futuro della Roma, e forse anche quello di Mourinho, che si sta guadagnando il rinnovo anche attraverso i risultati, e non solo per ciò che fa "guadagnare" alla Roma attraverso la passione dei tifosi, che sono sempre dalla sua parte e riempiono (pagando) l'Olimpico in ogni partita. [...]

