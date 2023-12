Mou: «Ho chiaro in testa il mio futuro. A gennaio voglio un difensore»

Sembra una partita inutile. Persa quasi sicuramente contro il Servette la possibilità di vincere il girone e saltare i play-off con le retrocesse dalla Champions, la Roma chiude il girone di Europa League in casa, contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol, con una formazione molto rimaneggiata e pochissime speranze di superare al fotofinish lo Slavia Praga. Due le possibilità di finire prima: vittoria giallorossa e sconfitta dei cechi; vittoria della Roma con 5 gol di scarto e pareggio dello Slavia. Con un successo con 4 gol di scarto si dovrebbero controllare le reti totali segnate nel girone) (...) Lo Special One continua a lanciare messaggi più o meno diretti ai Frieclkin sul contratto in scadenza a giugno. Non dice per dire: «Futuro insieme? Non devo pensare a niente. Nella mia testa ho tutto chiaro. Le dimostrazioni mi emozionano, creano più empatia con i tifosi. Ma non devono farlo per me. Sono i giocatori che devono sentire l'appoggio. Comunque li ringrazio». (...) Chiusura sul mercato di riparazione: «Sarà adatto a quello che possiamo fare. Noi siamo tutti insieme, non è che io voglio una cosa e la società un'altra. Le difficoltà ci sono. Non sono geloso, ma il Man-City ha speso 80 milioni per Philips e ora a gennaio lo manderà via e prenderà un altro. A gennaio vorrei 3-4 giocatori, anche Pinto e il club vogliono migliorare la squadra ma abbiamo difficoltà a farlo. Se arriva un difensore a gennaio io sono già felice. Mi piacerebbe di più? Certo, ma non è possibile. E anche se arriva, poi, abbiamo difficoltà con la lista europea. La situazione è difficile. A me piacerebbe che la gente capisse e mi piacerebbe più onestà sui nostri obiettivi. N'Dicka andrà in Coppa d'Africa dopo il 3 gennaio, Smalling non ci sarà, Mancini è diffidato e infortunato, Llorente resiste. Lì è la nostra difficoltà»

(corsera)