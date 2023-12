Mou furioso: «Roma troppo superficiale, difficile ora evitare lo spareggio»

Con il pareggio di Ginevra la Roma si è qualificata al turno successivo di Europa League, ma José Mourinho non può essere contento perché quasi sicuramente -per accedere agli ottavi di finale - sarà costretto a giocare lo spareggio contro una squadra che scenderà dalla Champions, visto che lo Slavia Praga, vincendo in casa dello Sheriff, ha consolidato il primo posto nel girone con 2 punti di vantaggio sui giallorossi. A fine partita Mourinho è una furia. «Ci sono giocatori -le sue parole - che sono partiti dalla panchina e sono entrati con un atteggiamento che non mi è piaciuto per niente e non ha migliorato la squadra». La Roma ha avuto la possibilità di vincere la partita ma ha fallito troppi gol. «Le occasioni capitate sono state importanti, però non mi è piaciuto l'inizio del secondo tempo. Nell'intervallo li ho "martellati" perché non volevo che sbagliassero l'approc-cio: normale che al ritorno in campo il Servette avrebbe attaccato. Noi invece siamo stati superficiali». (...) Mou salva comunque qualcuno. «Purtroppo ho solo un Cristante, lui è un grande esempio, magari ne avessi al-tri tre o quattro. Paredes ha fatto una partita seria, è un campione del mondo che gioca senza superficialità. Poi ci sono elementi che si sentono confortati da questa superficialità. Tenerli fuori per punizione? Non c'è spazio per questo, lo può fare Guardiola che ha l'imbarazzo della scelta». (...)

(corsera)