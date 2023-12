Mou furioso ordina il silenzio stampa. E al Dall'Ara sarà emergenza totale

José Mourinho è furioso, la Roma pure. Il presidente Dan Friedkin era in tribuna assieme ai due figli e ha assistito a tutto quello che è successo all'Olimpico. Dopo la partita, il club ha annunciato il silenzio stampa senza dare alcuna spiegazione. [...] Il portoghese ha lasciato lo stadio una ventina di minuti dopo il fischio finale, ha scelto di non parlare a caldo e ha dato lo stesso input ai suoi calciatori. Se lo avesse fatto non sarebbe riuscito a trattenere la frustrazione per quello che è accaduto sul terreno di gioco. Prima che i giallorossi si ritrovassero in 9 a difendere il pareggio, la partita sembrava essersi incanalata sui binari giusti. [...] Almeno fino al 23' quando Dybala ha chiesto il cambio per infortunio.

L'argentino è entrato in scivolata su Arthur, la gamba ha fato un movimento innaturale e lui ha sentito "pizzicare". [...] Nei pochi minuti in cui ha giocato ha dispensato magie: ha fatto l'assist per Lukaku, l'apertura per Zalewski, il tiro a fil di palo. Ma a Mourinho servono qualità e sostanza. [...] Il suo naturale sostituto è Azmoun che ieri è entrato al suo posto. Ma la partita dell'iraniano è durata 36 minuti. [...] Pure lui è in forte dubbio per la gara contro il Bologna. Potrebbe non esserci nemmeno Spinazzola che non ha giocato per un fastidio alla coscia destra. A loro si aggiungono gli squalificati Zalewski e Lukaku. Insomma, sarà una squadra da ridisegnare, principalmente in attacco. [...]

(Il Messaggero)