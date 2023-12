Mou e Walter, vecchi nemici si ritrovano

In fondo, José Mourinho e Walter Mazzarri hanno qualcosa in comune: l'Inter, ad esempio. Allenata da entrambi in due fasi completamente diverse. [...] I risultati, scontato, sono andati dalla parte di Mou, che a Milano ha ancora estimatori; il suo collega molti, molti meno. [...] Un altro tratto in comune, la dialettica. Entrambi si trovano bene davanti alle telecamere, sanno usare le parole giuste nei momenti giusti e in panchina sono due istrioni, ogni gesto, ogni movimento, è scientifico, contro avversari, arbitri o contro i loro stessi calciatori. [...]

Anche oggi hanno qualcosa in comune: sono due tecnici in scadenza. Appesi alle volontà delle rispettive proprietà: sia i Friedkin sia De Laurentiis non sanno (o forse lo sanno benissimo) se confermarli o meno. Il piazzamento Champions può essere la salvezza. [...] Domani è l'occasione per entrambi di rialzare la testa e riprendere il cammino verso il complicatissimo quarto posto, che ora si avvicina e ora si allontana. [...] E il rapporto tra i due allenatori? Ora può definirsi cordiale, dopo un passato di battutine scambiate nei vari tratti della carriera. I due si sono affrontati nove volte, cinque ha vinto Mourinho e due volte ha avuto la meglio Walterone. [...]

(Il Messaggero)