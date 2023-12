Mou attacca il tabù

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mancano due giorni all'ultima partita del 2023 della Roma e i giallorossi vogliono cercare di interrompere una tendenza negativa legata alle gare in trasferta. Quella di sabato con la Juventus allo Stadium sarà infatti l'occasione per la squadra di Mourinho di migliorare una statistica dei capitolini legata alle partite disputate fuori dalle mura dell'Olimpico. La marcia in più dei sold-out continui dei romanisti nell'impianto del Foro Italico hanno aiutato Pellegrini e compagni a vincere 14 delle 21 gare giocate in casa nell'anno corrente in campionato, riuscendo inoltre anche ad ottenere successi importanti come quello con il Napoli nella scorsa giornata e l'1-0 proprio sulla Juventus nell'ultimo incrocio tra le due squadre. Un dato totalmente stravolto se si considerano invece tutte le sfide fuori casa: nelle 19 partite di Serie A affrontate nel 2023 infatti, i giallorossi sono riusciti a conquistare solamente 18 punti - quattro vittorie e sei pareggi - perdendo ben 9 volte. Non è bastato il calore dei romanisti che anche in trasferta hanno provato a spingere la squadra costantemente, esodo che ci sarà anche in vista della gara del 30 dicembre, dove sono previsti più di duemila tifosi all'Allianz Stadium, con la società bianconera che è stata costretta ad aprire anche il secondo anello a causa dell'elevata richiesta di biglietti per il settore ospiti. Dopo essere riusciti a sfatare

il tabù legato alla vittoria contro un club di alta classifica grazie all'ottima prestazione contro il Napoli, La Roma vuole quindi cercare di ritornare alla vittoria anche in trasferta - in questa stagione è accaduto solo 2 volte, contro Sassuolo, in rimonta, e Cagliari, con un sonoro 4-1 - e molto passerà anche dall'attacco. Nella seduta di ieri a Trigoria si è allenato con il resto del gruppo Paulo Dybala. È il secondo giorno consecutivo per l'argentino, che ritorna da una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata lo scorso 10 dicembre con la Fiorentina, aumentando così le sue chance di fare parte della gara di sabato prossimo almeno a partita in corso. In ogni caso a guidare il reparto offensivo dei giallorossi ci sarà Lukaku, che torna allo Stadium dopo gli avvenimenti dello scorso marzo, quando in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia, realizzò il gol del pareggio nei minuti di recupero, ricevendo anche il secondo cartellino giallo a causa della sua esultanza - il saluto militare con l'indice sulla bocca -che da Massa, arbitro del match, venne interpretato come risposta ai fischi del pubblico di casa. E a proposito di direttori di gara, ieri è stata ufficializzata la designazione arbitrale di Roma-Juventus. Sarà Simone Sozza il fischietto del big match. Il direttore di Milano ha arbitrato il club capitolino in 8 occasioni: sono sei i successi, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter nell'aprile del 2022.