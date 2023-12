Motta e un futuro in giallorosso: «No, Mourinho sta troppo bene li»

«lo al posto di Mourinho alla Roma? Ho grande rispetto per lui, la Roma ha un grande allenatore e spero che continui per tanto tempo perché stanno bene insieme. Io penso al Bologna, ad aiutare club, tifosi e giocatori a perseguire i nostri obiettivi». Così il tecnico del Bologna, Thiago Motta, dopo aver ricevuto al Coni il riconoscimento «Lo Sport è Vita», durante il Premio Andrea Fortunato. Parlando poi della stagione della sua squadra - che dovrà affrontare la Roma il 17 al Dall'Ara. (...) Poi c'è la questione arbitri. Motta, dopo la partita di Lecce, si è scagliato contro il direttore di gara nasca. «Ho già detto quello che dovevo basandomi sui fatti in campo. Da ora in poi, però, avrete il direttore Sartori che parlerà degli arbitri, io parlerò della mia squadra, di calcio e tutto quello che posso controllare» (...)

(Il Messaggero)