Momento clou, rimaniamo uniti

Da oggi e fino al nuovo anno sono tutti scontri diretti per il quarto posto e l'accesso in Champions. E la Roma deve affrontarli con gravi handicap di organico, perché l'assenza contemporanea di Lukaku e Dybala, già a Bologna è un bel problema. Ma l'emergenza è diventata la nostra condizione naturale, il terreno nel quale Mourinho mostra la sua qualità superiore. Al di là dei punti e dei risultati è successa una cosa incredibile quest'anno: in un ambiente complicato, l'allenatore è riuscito a creare un clima di coesione inimmaginabile tra squadra, società e tifosi. (...) Oggi al Dall'Ara scende in campo un Bove cresciuto, con il suo primo contratto da professionista, l'ennesimo di un gruppo di romani e romanisti, storico distintivo della Roma. Ma soprattutto spero che oggi sia il giorno del Capitano, di Lorenzo Pellegrini. Abbiamo bisogno di lui, di un suo ritorno alla guida, anche viste le assenze. Forza Lorenzo e forza Roma.

(Il Messaggero - P. Liquori)