Il Milan potrebbe fare a meno di Fikayo Tomori per il match contro la Roma, in programma il 14 gennaio alle ore 20:45. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il difensore centrale inglese ha accusato un problema al flessore della coscia destra e, in attesa degli esami strumentali, la sensazione è che si tratti di un infortunio serio. Il calciatore dovrebbe rimanere ai box almeno per un mese: difficilmente qualcosa in meno, più probabile il contrario.

(gasport)