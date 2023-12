Meme su Cecchettin, Cherubini si difende: "Io vittima di hacker"

Bufera su Luigi Cherubini per una immagine shock su Giulia Cecchettin comparsa su una pagina social del giovane centrocampista della Roma primavera, che Josè Mourinho ha fatto esordire in prima squadra, a fine ottobre, contro lo Slavia Praga in Europa League. Sul suo profilo Threads, Cherubini ha taggato due persone sotto un meme shock rigurdante la giovane uccisa dall'ex compagno, che risalirebbe alla notte tra il 21 e il 22 dicembre. Nel post c'era scritto: "droppate (trascinate ndr) il prima e il dopo di alcune foto, inizio io dai", a commento di una foto di Giulia e subito sotto un sacco nero dell'immondizia. Il calciatore si è difeso attraverso un nuovo profilo Instagram, che avrebbe aperto perché non più in grado entrare nel precedente perché sarebbe stato hackerato.

(La Repubblica)