Max e Mou, prima di tutto il risultato: sfida tra tecnici pragmatici e 9 di peso

Dalle parti di Allegri e Mourinho il centravanti non è mai lo spazio, ma un numero 9 (o 90), di maglia e taglia, ovvero Vlahovic e Lukaku. In estate proprio Romelu avrebbe potuto prendere il posto di Dusan alla Juventus, ma alla fine non fu trovato l'accordo. Non c'è rimpianto, ma la differenza è chiara: il serbo ha bisogno di assistenza, il belga si fa bastare la prepotenza.

Sempre dalle parti dei due allenatori si preferisce la pratica all'estetica. Max e José infatti sono due allenatori risultatisti: razziatore di titoli domestici l'uno, uomo di mondo (e di due Champions) l'altro.

"Roma squadra scorbutica con uno dei migliori allenatori in panchina", le parole di Allegri. "C'è gente che quando si parla di risultatisti pensa sia negativo, io penso a cosa positive. La Juve difende tanto e bene, in contropiede è fortissima. Si gioca per il risultato, altrimenti sarebbe un campionato senza punti. Il fine è quello, poi ci si può arrivare in tanti modi", la risposta di Mou.

