Dopo la brutta prova di Ginevra, Mourinho oggi recupera Mancini in difesa, il che gli permette di riportare Cristante a centrocampo, nella posizione di mezzala destra. Dalla stessa parte, ma in fascia, torna titolare Karsdorp (al posto del deludente Celik) che proprio su questo campo nella scorsa stagione fu attaccato da Mou per l’atteggiamento con cui era entrato in campo (e che costò anche il gol del pareggio). [...]

(Gasport)