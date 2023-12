Mancini leader e ancora papà

Sempre più leader, e di nuovo papà. Gianluca Mancini ha festeggiato la vittoria al Mapei Stadium con una cena di Natale con i suoi compagni di squadra azzurri, quelli che fanno parte (o ci sono comunque passati) del giro della Nazionale: Pellegrini, Cristante, Spinazzola e Belotti. [...] E il difensore centrale da padrone di casa ha voluto annunciare la bella notizia di famiglia: è in arrivo la terzogenita che Gianluca ed Elisa hanno deciso di chiamare Bianca. [...] Doppio festeggiamento quindi nello spogliatoio della Roma dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Una partita sofferta per i tifosi dopo l'iniziale vantaggio della squadra di casa con il gol di Matheus Henrique e che aveva provocato un po' di malumore tra qualche romanista presente nella tribuna centrale. [...] Fatto sta che sempre dalla tribuna tanti hanno apprezzato il fatto che il difensore centrale si sia fermato a parlare qualche secondo con loro, nonostante l'esigenza di rientrare all'intervallo nello spogliatoio per parlare con il tecnico e non prendere freddo. [...] Un vice capitano perfetto che sa strigliare i più giovani quando serve e trascinare i più grandi nel momento del bisogno. Il tecnico non può che essere contento.

(corsport)