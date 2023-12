Mancini ci sarà perché «non ha triple fratture e la squadra ha bisogno di lui». La sua presenza al fianco di Llorente e Ndicka non costringerà Cristante a scalare in difesa: l’azzurro giocherà quindi a centrocampo al fianco di Paredes. Per la terza maglia il ballottaggio è tra Bove e Pellegrini: il capitano però potrebbe giocare anche alle spalle di Lukaku, se Mourinho non deciderà di affidarsi ad un attacco pesante composto dal belga e da Belotti. [...]

(Corsera)