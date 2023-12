Mourinho recupera i pezzi in vista della gara di domani contro il Bologna (ore 18). Nell'allenamento di ieri si sono rivisti in campo Mancini e Spinazzola, che ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni. In campo anche Pellegrini, rimasto in panchina per 90' contro lo Sheriff Tiraspol, e soprattutto Azmoun che, uscito malconcio dal match contro la Fiorentina, si candida per andare almeno in panchina.

(corsera)