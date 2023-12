L’unica costante del gruppo di José è essere incostante

La costante della Roma è essere incostante. E pure scostante, talvolta. Nel gioco e, di conseguenza, nei risultati. Una volta bella, un’altra brutta o viceversa, spesso addirittura durante la stessa partita. Non sai mai che Roma farà. Questione di giocatori più che di gioco, dato che José Mourinho sotto quest’aspetto, dicono, lascia fare. [...] A voler essere cinici, non conta il mezzo ma il fine. Far gol. Vincere le partite. [...] E, qui, torna d’attualità la domanda più gettonata degli ultimi anni: cosa significa giocare “bene“? Proviamo: far divertire la gente? La gente si diverte quando vince, in realtà. Superare l’avversario sul piano della tattica? Certo, a patto che la tattica sia supportata dalla tecnica, sennò te la dai in faccia. In altre parole, è la qualità individuale a esaltare quella collettiva. E più giocatori qualitativamente bravi hai e più la squadra è forte. Anche se gioca “male”. E la sintesi della carriera di Mourinho, se ci riflettete. Chissà che Roma farà oggi a Reggio Emilia…

(Corsera)