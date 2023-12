L’ultima di Mou. Risponde in portoghese e attacca ancora Berardi: “Senza fair play”

In portoghese, sia in tv sia in conferenza stampa. Per qualcuno un genio del male, per qualcun altro un dolce visionario. Unica eccezione i canali del club, dove José Mourinho ieri ha risposto alle domande in italiano, sentendosi evidentemente un po’ di più nella sua comfort zone (...) "Il motivo per cui parlo in portoghese è che il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti". Il riferimento, ovviamente, è legato alle polemiche della vigilia ed alle sue frasi su Matteo Marcenaro, l’arbitro di Sassuolo-Roma, frasi per le quali Mou sarà sentito in settimana nell’ambito dell’indagine federale ("Speriamo nel buon senso della Procura", ha detto il g.m. Tiago Pinto), con il rischio squalifica che incombe sulla sua testa. "Ma quando io ho parlato di stabilità emotiva mi riferivo a una qualità che nella vita è necessaria per poter rendere ai massimi livelli. Ho sentito parlare di stabilità emotiva per la prima volta a 19 anni, all’università. Un concetto molto importante nello sport e nella competizione. Ma evidentemente in italiano bisogna trovare una parola che non disturbi e non dia fastidio". (...)

(gasport)