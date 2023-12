Lukaku, un rosso dopo 388 partite

È stata una nottata strana per Romelu Lukaku. Iniziata nel migliore dei modi e finita nel peggiore: dall'esultanza insieme ai compagni al tunnel per lo spogliatoio imboccato in solitaria. [...] Non festeggiava un gol di testa da quasi un anno e mezzo, dall'agosto del 2022, quando indossava la maglia dell'Inter e incrociava il Lecce. [...] Era la sua serata sulla carta. E allora pronti via e Lukaku fa esplodere l'Olimpico. Per il resto? Lotta, si batte, gioca spalle alla porta, vince i duelli aerei e fa salire la squadra.

Ma quando la Roma stava soffrendo, dopo il pareggio di Martinez Quarta e il doppio giallo per Zalewski, succede quello che non ti aspetti da un giocatore come Big Rom: entrata killer in scivolata che taglia anche il calzettone di Kouame e scatta il rosso diretto. [...] Nota a margine: per Lukaku si tratta della prima espulsione incassata nei top campionati, non gli era mai successo di finire la partita prima del tempo in 388 presenze. [...] Contro il Bologna le scelte lì davanti saranno ridotte: il vice-Lukaku è Belotti, che negli ultimi mesi è uscito dal radar di Mourinho. [...]

(corsport)