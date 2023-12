L'Italia del gol: da dove arriva chi segna. Roma regina, Torino batte Milano

Gli italiani segnano sempre poco, magari non abbastanza ma finalmente un po' di più, se in questo scorcio già significativo di campionato le reti azzurre sono state 129 su 363, il 35,5% di tutte quelle di Serie A. È il dato più alto delle ultime quattro stagioni: lo scorso anno si superò a malapena il 29 per cento. [...]

La geografia racconta che il gol italiano viene per lo più dal Nord: quasi uno su due è settentrionale mentre meno di un quinto è meriodionale, nonostante sia del Sud il capocannoniere tricolore, il cosentino Berardi. [...]

La provincia che esulta di più è Roma, che ne ha già fatti 21, trainata da Scamacca e Politano (cinque a testa), ma nel resto del Lazio non si batte chiodo. Stessa storia per Torino, le cui 11 reti (è la seconda provincia più prolifica) rappresentano l'intero bottino del Piemonte. [...]

In assoluto, ed era ampiamente prevedibile, la regione dalla quale proviene il maggior numero di gol è la Lombardia, che è anche quella che ha il contingente più numeroso di giocatori in A (52). [...]

(Repubblica)