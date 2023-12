Le mani avanti di Mou: “Un arbitro instabile”. La Figc ora lo indaga

A Trigoria la musica è la stessa da due anni abbondanti. Ma stavolta Mourinho suona un'’ottava più alta: "Marcenaro è un arbitro emotivamente instabile". Per la procura federale la stonatura è evidente: così, dopo lo show nella conferenza di vigilia di Sassuolo-Roma, lo Special One è finito sotto inchiesta. Quelle del tecnico portoghese, ormai in guerra contro l’intera categoria arbitrale, sono dichiarazioni lesive. Arma di distrazione di massa: Mourinho è maestro da oltre vent'anni e in una piazza come Roma la strategia della tensione, anzi dell'attenzione (da spostare sugli altrt), è da sempre vincente. Spostando da un lato i problemi di gioco e risultati e portando in prima pagina i nemici. "L'arbitro mi preoccupa perché lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non ha la stabilità cmozionale sufficiente ad una partita di questo livello. Il suo profilo non mi lascia tranquillo così come chi sarà al Var perché con lui abbiamo avuto sempre avuto sfortuna". Stavolta sono Marcenaro e Di Bello i colpevoli preventivi di un'eventuale sconfitta. Addirittura responsabili di errori ancora prima di scendere in campo: "Mancini sicuramente prende un cartellino giallo dopo 10°, sarà squalificato e non giocherà contro la Fiorentina". [...]

(La Repubblica)