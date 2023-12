Le accuse di Mou: “Non cambiamo, noi superficiali”

Alla fine il ritornello è più o meno sempre lo stesso. L’atteggiamento, individuale ma anche di squadra. Così se una settimana fa Mourinho aveva sottolineato la mancanza dei “banditi” adesso ci va anche giù più pesante. "Qui c’è gente che non ha neanche una grande storia in Europa e gioca queste partite in modo superficiale. Sono sempre gli stessi, giocatori che interpretano la partita a modo loro. Gente che ha poca responsabilità, che non ha voglia di dire “io sono qui e gioco sempre”. Qualcuno stavolta ha perso un’occasione". (...) Nel mirino di Mourinho ci finiscono alcuni giocatori, ad iniziare da Aouar (ma anche Celik), assolutamente impresentabile. "Non voglio parlare dei singoli, ma di giocatori in generale. Io ho giocato 150 partite di Champions, c’è gente che in Europa si è appena affacciata e gioca con superficialità". (...)

(gasport)