L'attesa di Mou

[...] Stasera, al consueto evento dicembrino con squadra e sponsor - organizzato stavolta in un lussuoso hotel a due passi dallo stadio Olimpico - il pallone continuerà a rotolare, sia pure in modo virtuale. Con il dovuto rispetto per i Friedkin, il più atteso della serata sarà senz'altro José Mourinho, la cui richiesta di restare alla Roma non smette di creare clamore quanto - se non di più - il fatto che dall'urna di Nyon sia uscito fuori di nuovo il Feyenoord, per il terzo incrocio in tre stagioni. [...]

È vero che il rapporto con l'allenatore è costante, ma la squadra è attesa da incontri importanti (Napoli, Juve, Atalanta e Milan in campionato, più il probabile derby in Coppa Italia contro la Lazio) e quindi occorre restare concentrati. [...] E allora si torna anche al Feyenoord, perché la coppa (vincendola) potrebbe essere una scorciatoia per raggiungere l'obiettivo stagionale: la qualificazione Champions. [...] "Amo stare a Roma ma sono alla fine del contratto - dice José al podcast di Obi Mikel -. In questa situazione è una scelta che spetta al club". [...] In attesa dello svecchiamento, però, la voglia di vincere di José non si è placata. Per questo il Feyenoord farà bene a temere i proverbi. Perché in casa Special, non c'è due senza tre. [...]

(gasport)