La torta non piace più. Mou cerca "banditi" al mercato di gennaio

La bacheca di trofei vinti da José Mourinho (26) è seconda solo alle frasi iconiche che ha pronunciato nella sua lunga carriera. [...] Le ultime della collezione, made in Roma, sono i "banditi" che Mou aveva in altre squadre e che in giallorosso non ritrova e "la torta della nonna" che fa sentire rilassati i suoi calciatori solo quando sono dentro l'Olimpico. I numeri delle trasferte giallorosse nel 2023, in effetti, sono chiarissimi e lasciano poco spazio all'umorismo. Partite giocate: 24. Vinte: 4. Pareggiate: 9. Perse: 11. [...]

In questa Roma, al di là delle doti tecniche, solo Rui Patricio, Mancini e Cristante possono entrare nel club dei banditi di Mou. Bove, sulla nave pirata, per ora sarebbe un mozzo con possibilità di carriera. [...] Mou conosce i limiti economici che la Roma ha accettato con il Financial Fair Play. [...] Una richiesta, però, è già stata recapitata a Tiago Pinto. Vista la situazione di Smalling - finito anche lui sul taccuino nero per le infinite assenze - serve un difensore centrale. [...] Il nome che chiuderebbe il cerchio è quello di Eric Dier, 29 anni, del Tottenham. Può coprire due ruoli, in questa Premier ha giocato solo 147 minuti.

(corsera)