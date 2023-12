La serie A parla romano: 2 squadre doc e tanti gol

Roma e Lazio hanno vinto poco, molto meno delle squadre del Nord. Ma la città è da sempre una fucina di calciatori, anche oggi che arrivare in una serie A strapopolata di stranieri è ancora più difficile. In questo campionato, sono 23 i calciatori nati nella Capitale a scendere in campo suddivisi in 15 delle 20 squadre partecipanti. (...) Portieri: Falcone (Lecce), Berardi e Perilli (Verona), Frattali (Frosinone) Difensori: Florenzi (Milan), Luca Pellegrini (Lazio), Calafiori e De Silvestri (Bologna), Missori (Sassuolo), Sabelli (Genoa), Marchizza (Frosinone). Centrocampisti: Frattesi (Inter), Bove e Lorenzo Pellegrini (Roma), Cataldi (Lazio), Folorunsho (Verona), Faticanti (Lecce), Mazzitelli (Frosinone), Candreva (Salernitana). Attaccanti: Politano (Napoli), Scamacca (Atalanta), Caprari (Monza), Cancellieri (Empoli). Romani che a 14' giornata finita vantano anche il record di gol "italiani": 21, con Scamacca e Politano bomber a quota 5 reti. (...)

(Il Messaggero)