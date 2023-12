La Roma sta con Mou. Con la Champions i Friedkin pronti ad aprire al rinnovo

La Roma prende tutto molto sul serio e così sta valutando se fare ascoltare Mourinho dalla Procura (come nel caso Serra) oppure inviare una memoria difensiva (come nel caso Chiffi). Se si verificasse la prima ipotesi, già in settimana (forse venerdì), potrebbe andare in Procura. [...] La valutazione giurisprudenziale spetterà a Chinè, mentre quella emozionale è stata già fatta: tutta la Roma è con José, che non a caso domenica ha detto: "Ringrazio la proprietà e Pinto per l’appoggio emozionale". "In queste 14 giornate abbiamo visto degli allenatori con atteggiamenti molto più brutti non è successo nulla... – ha detto il g.m. – Ciò che ha detto Mourinho non è un’offesa a nessuno...". Una difesa così accorata non si era vista neppure nelle numerose polemiche con gli arbitri, tanto che a volte José si è lamentato per essere stato lasciato solo. E allora non si può escludere che l’approdo in zona Champions non possa preludere, in prospettiva, alla riapertura dei discorsi sul rinnovo. Molto pragmaticamente, infatti, i Friedkin valuteranno tutti dai risultati, che ora sono prossimi all’obiettivo. Perciò l’impressione è che a loro della «stabilità emozionale» importi fino a un certo punto. Altrimenti che potrebbero dire delle 26 espulsioni (l’ultima domenica) dello staff tecnico della Roma nell’era Mourinho? Chi è senza peccato...

(Gasport)