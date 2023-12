La Roma spietata fa i conti giusti, il Napoli in 9 subisce il sorprasso

La vita regala solo a volte una seconda possibilità, il calcio quasi sempre. Ieri sera è toccato a Pellegrini, il quale, entrando dalla panchina, ha segnato un magnifico gol ed è stato decisivo per i tre punti conquistati dalla Roma contro il Napoli, rimasto in 9 a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen. Il capitano aveva disputato fin qui una stagione fatta di infortuni e prestazioni insufficienti, ma questo gol pesa tantissimo. I giallorossi hanno meritato la vittoria per impegno, dedizione e chiarezza del piano gara e, parametrata al valore dell'avversario, è stata la miglior partita stagionale. Già nel primo tempo le occasioni migliori erano capitate a Bove, il quale prima ha pizzicato la traversa con una conclusione dalla distanza e successivamente è stato fermato da un super Meret. Nella ripresa, complice il cartellino rosso a Politano, la partita è andata incontro al risultato più giusto.

(corsera)