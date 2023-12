La rivincita di Kristensen: “Mou non ti abbandona. Ho sfruttato la chance”

Guardi il campo e pensi che la partita per la Roma la possa risolvere un colpo di genio di Dybala, un tiro di Lukaku o una giocata di Azmoun. Ed invece l’eroe che non ti aspetti arriva da Brande, in Danimarca, e finora era stato una delle grandi delusioni di questa stagione giallorossa. E così Rasmus Kristensen ha deciso di riprendersi ieri sera un po’ tutto quello che aveva lasciato per strada in precedenza. Prendendo per mano la Roma e portandola fuori dalle sabbie mobili in cui si stava infilando, con il terzino danese che prima si è procurato il rigore del pari e poi ha segnato il gol della vittoria, seppur grazie anche alla deviazione decisiva di Tressoldi che ha ingannato Consigli. (...) "Sono molto contento di aver aiutato la squadra e ovviamente anche della vittoria - dice il terzino giallorosso - Mourinho è un allenatore che concede una chance sempre a tutti, io e gli altri sappiamo che allenandoti bene prima o poi sarai premiato. Stavolta è capitato a me, in futuro succederà a qualcun altro. Lui è uno che non abbandona mai nessuno»

(gasport)