La rinascita del capitano. E che abbraccio con Big Rom

Uno dei protagonisti principali di Roma-Napoli è sicuramente Lorenzo Pellegrini, il quale è diventato decisivo in una vittoria dal sapore di Champions. Il capitano veniva da un momento complicato e anche Mourinho lo aveva relegato in panchina in alcune occasioni - come ieri - ma il centrocampista è uscito dal tunnel con una girata vincente. Dopo il gol c'è stato anche l'abbraccio "petto contro petto" con Lukaku, che nel finale ha realizzato la rete del 2-0.

"Siamo riusciti a rimanere vicino a dove vogliamo - le parole di Mou -. Il Napoli dal punto di vista tecnico è molto superiore a noi, poi con la superiorità numerica ne abbiamo approfittato e la vittoria è stata meritata. Dopo 10 minuti avevo capito che avremmo vinto. Se avessimo Smalling, Dybala e Sanches potremmo lottare con tutti". Poi un commento su Pellegrini: "Con lui è aumentata la creatività. Quello che ha fatto non è una sorpresa, veniva da un'ottima settimana di lavoro. Sono contento per lui".

Anche Lukaku ha esaltato il capitano: "Gol meritato. Per me è importante, mi ha aiutato tanto da quando sono arrivato alla Roma".

(gasport)