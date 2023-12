La procura vede i legali. Adesso aspetta Mourinho

Visto che siamo in tempi natalizi, verrebbe da dire che, come Re Magi, gli avvocati della Roma ieri si sono recati in Procura Federale, sperando in una Buona Novella. Gli avvocati Daniele Muscarà e Antonio Conte, sia pure informalmente, hanno già provato ad anticipare la linea difensiva di Mourinho e della Roma. […] La sensazione, però, è che la Procura preferirebbe ascoltare lo stesso Mourinho, che comunque non è obbligato a presentarsi. Possibile, comunque, che il colloquio avvenga già oggi, magari in "conference call". Tenendo conto che l'allenatore è recidivo, per le sue parole esistono anche una serie di aggravanti per i rischi derivanti al giocatore nel mirino e per l'ordine pubblico, oltre che per le insinuazioni sul corretto svolgimento del match. Perciò il deferimento resta probabile. In ogni caso, dati alla difesa i legittimi tempi, è facile che la squalifica (a tempo) arrivi solo nel 2024.

(Gasport)