La procura Figc ha chiuso le indagini. I legali del club preparano la difesa

La Procura della Figc ha chiuso le indagini su José Mourinho, aperte a seguito delle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Matteo Marcenaro alla vigilia di Sassuolo-Roma e di Domenico Berardi. Adesso la palla passa alla Roma a cui è stata notificata ieri la contestazione formale con avviso di conclusione indagini per dichiarazioni lesive. Il club avrà immediatamente l'accesso agli atti e nei prossimi sette giorni presenterà le memorie difensive, oppure, chiederà al procuratore federale Giuseppe Chiné di interrogare Mourinho prima di un possibile deferimento. La società ha scelto di non dissociarsi dalle parole del tecnico e potrebbe usare come strategia difensiva quella di citare dichiarazioni di altri allenatori della Serie A dai contenuti più gravi, ma per i quali non è stata aperta alcuna indagine. [...]

(Il Messaggero)