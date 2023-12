La pista Theate resta calda: costa 20 milioni

C'è un giocatore che continua a rimanere nel mirino della Fiorentina. Si tratta di Arthur Theate, 23 anni, ex Bologna, di-fensore centrale mancino del Rennes e della nazionale belga, all'occorrenza anche terzino. (...) 17 presenze complessive e un gol segnato in Ligue 1, attirando l'attenzione di parecchie società, fra cui appunto la Fiorentina ma anche la Roma. Solo che il Rennes continua a fare muro, non accetta assolutamente di discutere del prestito ed è restio a venderlo a stagione in corso. La situazione potrebbe cambiare a fine campionato, però esclusivamente per un'offerta che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro o quantomeno per un prestito oneroso con obbligo di riscatto (...)

(corsport)