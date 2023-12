La Juventus batte Mourinho e i suoi ex. Dybala e Paredes in apnea allo Stadium

La corona di risultatista migliore finisce sulla testa di Allegri. Il perfetto equilibrio del primo tempo in frantumi nella ripresa con Rabiot che regala alla Juve la più allegriana delle vittorie. Uno a zero. Corto muso. Il pallino del gioco alla Roma, i tre punti alla Juve. La Roma perde l'occasione di agganciare il Bologna e il quarto posto torna lontano cinque punti. Perché anche la regola dell'ex ha le sue eccezioni. Pure se gli ex sono due. Campioni del mondo, per giunta. Paredes e Dybala.

Il centrocampista fa il suo, il fantasista sfiora il primo gol nel suo ex stadio con una magia. Ma un sortilegio bianconero allontana la palla dalla rete quel tanto che basta per allungare il digiuno dal gol alla squadra che lo ha fatto diventare grande. [...] Sicuramente l'acquisto di un nuovo difensore farebbe comodo. Non tanto per Ndicka. Anzi, l'ivoriano allo Stadium nel primo tempo vola come un supereroe e salva sulla linea il risultato. Da riserva a pilastro. Ma adesso arriva la Coppa d'Africa e la Roma deve rinunciarci per almeno tre partite: Atalanta, Milan e Verona. [...] La decisione della proprietà di abbandonare la pista Bonucci fa tirare ai tifosi un sospiro di sollievo. Ma l'emergenza resta. Trevoh Chalobah del Chelsea e Thilo Kherer del West Ham i nomi più caldi. [...]

(la Repubblica)