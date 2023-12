La Femminile sa solo vincere: 10 su 10

Il gol su rigore di Asllani è stato un fulmine a ciel sereno, perché in campionato la Roma Femminile non era mai andata in svantaggio nel primo tempo. Ieri invece ha provato anche questa, il Milan si è solamente illuso di poter uscire dalla propria crisi contro la capolista al Tre Fontane e nella ripresa Giugliano e Di Guglielmo hanno firmato la rimonta (2-1).

Decima vittoria in altrettante partite giocate. Imbattibili. [...] La Roma ha vinto ancora e questi 3 punti "importantissimi" per Alessandro Spugna sono la miglior benzina in vista di giovedì prossimo, quando arriverà un'altra notte di Champions League, stavolta contro il Paris Saint-Germain, nella cornice del Parco dei Principi: gara in cui, classifica del girone alla mano, la squadra da battere sarà la Roma.

(corsera)