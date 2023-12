La favola di Kristensen, eroe per caso: “José mi ha detto di credere in me”

Si è messo la maglietta sopra il volto appena Marcenaro ha fischiato la fine di Sassuolo-Roma. Stava per piangere, era commosso Rasmus Kristensen perché non poteva credere che i tre punti pesantissimi siano arrivati grazie a lui. Un autogol favorito dalla deviazione di Tressoldi (anche se la Lega lo ha assegnato al danese), ma cercato e trovato. (...) Nessuno si aspettava nulla da lui, perché in campo c'era gente del calibro di Dybala, Lukaku e Pellegrini che con i gol hanno confidenza. E invece l'outsider ha colpito e fatto male. Poi ha preso coraggio e sulla fascia destra sono nate una serie di azioni che avrebbero potuto portare anche al 3-1. La Roma non lo ha potuto nemmeno inserire nella lista Uefa perché altrimenti non avrebbe rispettato i paletti del fair play finanziario. Chissà se lo sapeva quando Pinto in estate lo ha prelevato in prestito dal Leeds. (...)

(Il Messaggero)