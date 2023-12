Krol: "La Roma deve preoccuparsi del Feyenoord. Ma dietro gli olandesi sono carenti..."

L'urna dell'Europa League ha messo nuovamente contro Roma e Feyenoord. A raccontare com'è cambiata la squadra di Slot è l'ex giocatore olandese Ruud Krol che in Italia ha vestito la maglia del Napoli ad inizio anni '80.

Krol, chi può dirsi più felice di ritrovarsi tra Roma e Feyenoord?

"La Roma deve essere più preoccupata. Il gioco di Slot è riconosciuto a livello internazionale, anche se spesso questa bellezza non si converte in risultati"

Qual è il suo punto di forza?

"La capacità di esprimersi di squadra è sicuramente il più importante, specialmente perché la qualità non cambia in trasferta. Poi c’è un ottimo centravanti come Gimenez che sa essere pericoloso anche se per un’ora non tocca palla. Stengs è da tenere d’occhio"

Su cosa dovrà puntare Mourinho?

"Kokcu non è stato sostituito a dovere. Si sente la sua mancanza in regia. La fase difensiva è carente, con tante amnesie"