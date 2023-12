JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala titolare, Bove in vantaggio su Pellegrini

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino il big match della diciottesima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. I bianconeri vogliono approfittare del passo falso dell’Inter contro il Genoa, mentre i giallorossi puntano a rimanere aggrappati alla zona Champions. José Mourinho sembra avere le idee piuttosto chiare in vista della partita e per quanto riguarda il reparto difensivo si affiderà a Rui Patricio in porta e al trio Mancini-Llorente-Ndicka. Sulle fasce spazio a Kristensen e Zalewski (in netto vantaggio su El Shaarawy e Spinazzola), a centrocampo sono confermati Cristante e Paredes, mentre Bove è favorito su Pellegrini. In attacco torna Dybala dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina e affiancherà Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala.



IL MESSAGGERO - Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Dybala.

IL TEMPO - Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Dybala.