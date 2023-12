Juventus-Roma, è la sfida numero 200

Duecento volte Juventus-Roma. In 96 anni. Sabato a Torino una grande sfida del calcio italiano raggiungerà la cifra tonda. Il primo confronto a Roma, al Motovelodromo Appio il 13 novembre 1927, finì 0-0. In serie A (compreso il girone finale del 1945-46) si giocherà per la prima volta, le altre partite sono state disputate in Divisione Nazionale (2) e in Coppa Italia (17). Il bilancio: 95 successi a 49 per la Juve, più 55 pareggi. I gol: 307 a 212 per i bianconeri. (...) l miglior marcatore romanista contro la Juventus? Totti, ovviamente. Con 10 gol, 7 in casa e 3 fuori, segnati a 4 portieri diversi, Peruzzi, Buffon, Abbiati e Storari. Il primo: 14 dicembre 1994, un destro in un 3-1 di Coppa Italia che non bastò per rimontare il 3-o su-bìto all'andata. L'ultimo, vent'anni dopo: 5 ottobre 2014, su rigore a Torino, finì 3-2 per i bianconeri la sera della famosa sviolinata di Garcia (espulso) all'arbitro Rocchi.

(corsera)