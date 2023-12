Ancora un allenamento in gruppo per Dybala, che vede aumentare le probabilità di giocare dall’inizio, domani sera a Torino contro la Juventus. L’argentino al posto di Belotti potrebbe essere l’unica novità di formazione rispetto alla squadra che ha superato il Napoli. Se la Roma dovesse vincere realizzerebbe un’impresa: l’ultima volta che ha battuto per 2 volte consecutive la Juventus (a marzo finì 1-0 con gol di Mancini) è stato nel 1995, Mazzone allenatore.

(Corsera)