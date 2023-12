Juventus, Chiesa salta il Frosinone: previsto il recupero in vista della sfida contro la Roma

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa per il match contro il Frosinone. L'attaccante esterno della Juventus infatti si è fermato durante l'allenamento di rifinitura a causa di un fastidio al tendine rotuleo, ma l'infortunio non sembra essere particolarmente grave. Secondo quanto spiegato dall'edizione odierna del quotidiano, Chiesa dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro la Roma, in programma il 30 dicembre e valida per la diciottesima giornata di Serie A.

(gasport)