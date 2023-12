José si salva. Patteggiamento con ammenda da 20.000 euro

L'impatto mediatico è stato netto: nella "lotta" contro il Palazzo, stavolta José Mourinho ha dato l'impressione di avere vinto. Come era nell'aria da giorni, infatti, l'allenatore della Roma non ha subito alcuna squalifica per le dichiarazioni sull'arbitro Marcenaro ("emotivamente instabile") e su Berardi ("il suo comportamento in campo non mi piace").

Dopo averlo ascoltato venerdì scorso, infatti, la Procura Federale ha accettato il patteggiamento proposto dal club giallorosso, difeso dall'avvocato Conte, e così Mourinho è stato condannato a una ammenda da ventimila euro, che sarà devoluto in beneficienza a favore dell'Associazione Italiana contro le Leucemie.

(gasport)