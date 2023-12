José scopre l’abbondanza a centrocampo e aspetta segnali da Pellegrini e Sanches

Al di là delle beghe in Procura, può sorridere Mourinho. Ha infatti tutta la rosa a disposizione. Gli infortunati rimangono i lungodegenti, oltre a Smalling per il quale non ci sono evoluzioni. Poco male, anzi benissimo perché ha tutto il centrocampo pronto a giocare e con diversi minuti nelle gambe. (...) La panchina di Pellegrini contro il Sassuolo era dettata dalle condizioni fisiche non ottimali del capitano, migliorate di molto nell'ultima settima-na. Lui tornerà titolare perché ha recuperato durante le scorse sedute. Ne farà le spese Bove che ha dimostrato comunque di avere lo spessore per partire dal l'. E poi c'è l'oggetto misterioso: Renato Sanches. Lo Special One ha garantito che ci sono stati miglioramenti, ma la scommessa di Pinto al momento sembra persa. Il pensiero di rimandarlo al Psg a gennaio c'è stato, ma è un'operazione complicatissima che difficilmente andrà in porto. Allora tanto vale lavorarci, provare a tirarlo a lucido e usarlo in maniera mirata. (...) Infine, Aouar un altro oggetto misterioso. Sembrava potesse dare la svolta al reparto in termini di creatività, ma qualcosa si è inceppato. Sarà il ruolo o il modulo, fatto sta che la svolta che doveva assicurare al reparto non è arrivata. Mourinho continuerà a lavorarci fino a gennaio, poi dovrà salutarlo perché andrà in Coppa d'Africa e a quel punto Sanches e Bove diventeranno determinanti.

(Il Messaggero)