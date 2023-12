I dati del bilancio della Roma relativi alla stagione 2022-23, che in questi giorni viene depositato, rivelano che tutto il parco giocatori del club (uomini, donne e giovanili) è costato come stipendi 125 milioni lordi. Lo staff tecnico è pesato per 17 miloni, mentre quello dirigenziale e impiegatizio per altri 17 milioni. Rispetto al 2022 spese ridotte di circa 10 milioni.

(gasport)